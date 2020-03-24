«Волк с Уолл-стрит» стал фильмом с наибольшим количеством ругательств

Леонардо Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит".

Леонардо Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит".

Персонажи фильма «Волк с Уолл-стрит» ругаются не менее 715 раз. Картина с Леонардо Ди Каприо в главной роли возглавил рейтинг самых бранных фильмов.

Следом за лентой режиссера Мартина Скорсезе идет фильм «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди, в котором насчитывается 646 матерных слов. Третье место заняла картина «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли, в которой бранные слова прозвучали 606 раз.

Много ругательств также произнесено в фильмах «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ярость», «Голос улиц», «Кровавое лето Сэма», «Не глотать», «Бешеные псы» и «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм с предсказанием о коронавирусе набирает популярность.