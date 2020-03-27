В Петербурге предпринимателя судят за кражу вещей в комиссионке

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрит дело о хищении чужого имущества. В присвоении вещей обвиняют 61-летнюю индивидуальную предпринимательницу, занимающуюся продажей товаров в комиссионных магазинах.

Как полагает следствие, с 2013 по 2019 год обвиняемая похищала одежду, принятую на продажу. За это время ей удалось присвоить вещи на 260 тыс. рублей, среди которых шубы и дубленки.

Следствие установило причастность женщины к 13 эпизодам хищения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой Колпинского района. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга судят за кражи элитного шотландского виски и коньяка из магазина «Ароматный мир». Похищенный алкоголь он продавал на улице.