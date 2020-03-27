Выбраны подрядчики для ремонта дорог в трех районах Петербурга

Выбраны подрядчики для ремонта дорог в трех районах Петербурга
В трех районах Петербурга отремонтируют дороги. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга определился с подрядчиками на ремонт дорог в Петроградском, Петродворцовом и Красносельском районах.

Ремонт дорог в Петроградском районе поручили ООО «Экспрессстрой». Работы запланированы на улицах Попова и Бармалеева, участке Песочной набережной от улицы Даля до Левашовского проспекта, а также улице Куйбышева от Троицкой площади до Петроградской набережной. Цена контракта — 192,79 млн рублей, уточнили в пресс-службе КРТИ.

Ремонт в Петродворцовом и Красносельском районах проведет ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Общая их стоимость составит 468,05 млн рублей. Подрядчику предстоит привести в порядок Санкт-Петербургское шоссе от проспекта Буденного до улицы Алексеевской, а также улицу Пограничника Гарькавого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комсомольскую улицу в Пушкинском районе Петербурга отремонтируют за 3,47 млн рублей.

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