В Мурино разрешили ввести долгострой ЖК «Три кита-2»

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного жилого комплекса «Три Кита» в Мурино.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в жилом комплексе, который достраивал с нарушением сроков застройщик «Лидер Групп», предусмотрено пять корпусов, более 1200 квартир и детский сад.
Перед вводом дома прошли дискуссии с застройщиком, который проигнорировал ряд решений в ЖК, предусмотренные проектом. Дом ввели только после устранения всех замечаний.
Ожидается, что итоговая проверка третьей очереди ЖК «Три кита» состоится к лету. Прием третьей очереди состоится только с наличием всей необходимой инфраструктуры.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте оштрафовали застройщика ЖК на Тулонской аллее.