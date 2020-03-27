В Мурино разрешили ввести долгострой ЖК «Три кита-2»

В Мурино разрешили ввести долгострой ЖК &#171;Три кита-2&#187;
Вторая очередь ЖК "Три кита" получила разрешение на ввод. Фото: pixabay

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного жилого комплекса «Три Кита» в Мурино.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в жилом комплексе, который достраивал с нарушением сроков застройщик «Лидер Групп», предусмотрено пять корпусов, более 1200 квартир и детский сад.

Перед вводом дома прошли дискуссии с застройщиком, который проигнорировал ряд решений в ЖК, предусмотренные проектом. Дом ввели только после устранения всех замечаний.

Ожидается, что итоговая проверка третьей очереди ЖК «Три кита» состоится к лету. Прием третьей очереди состоится только с наличием всей необходимой инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте оштрафовали застройщика ЖК на Тулонской аллее.

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В Мурино разрешили ввести долгострой ЖК «Три кита-2»
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