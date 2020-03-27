Минздрав назвал возможные лекарства для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ дополнило список возможных лекарств для лечения коронавируса. Клинические испытания у зараженных пациентов проходят препараты умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.
«По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19», — говорится в метадологических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава.
При этом в министерстве подчеркнули, что имеющихся данных недостаточно для того, чтобы делать однозначные выводы об эффективности препаратов.
По данным оперативного штаба, в России подтверждено 1 тыс. 36 случаев заражения. За последние сутки выявлено 196 заболевших, выздоровели 45 пациентов.
Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.