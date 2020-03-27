Поезд снес машину на переезде у «Лигово», погиб один человек

Жительница Петербурга стала жертвой аварии на железнодорожном переезде в Красносельском районе города.

Согласно данным управления ГИБДД по городу и области, все произошло на ж/д переезде около дома №221 по проспекту Народного Ополчения 27 марта. Товарняк врезался в автомобиль, за рулем которого была 41-летняя женщина.

Первыми о произошедшем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

«Собралось много служб, а именно автомобили: скорой помощи, аварийный автомобиль, пожарная машина, полиция. В 14:20 поезд уехал», написал автор поста, прикрепив фотографии с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе в Ленобласти старушка попала под колеса микроавтобуса.