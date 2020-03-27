В Италии 102-летняя старушка вылечилась от коронавируса

В Италии зараженная коронавирусом COVID-19 102-летняя пациентка пошла на поправку и выписалась из больницы с отрицательными тестами.
Как сообщает информагентство ANSA, пожилую итальянку доставили в больницу в городе Генуи, на севере Италии. Она была госпитализирована две недели назад с диагнозом сердечная недостаточность. Женщину дополнительно протестировали на коронавирус и подтвердили его наличие.
По словам врача больницы, у медперсонала было мало надежды на выздоровление столь пожилой пациентки, поскольку люди такого возраста находятся в группе риска. Однако, как отмечает врач, синьора «проявила характер».
Выздоровевшую итальянку выписали и вернули в дом престарелых, где она живет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.