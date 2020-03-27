Пожарная сигнализация сработала в пансионате «Заря», где находятся петербуржцы с подозрением на коронавирус

Петербургские спасатели проверили пансионат «Заря», в котором ранее открыли карантинный центр для приехавших из-за границы местных жителей. Пансионат находится в Репино в Курортном районе Петербурга.

По данным главка МЧС по Петербургу, в пятницу, 27 марта, спасатели выехали в пансионат после срабатывания пожарной сигнализации в административном здании, которое не входит в часть комплекса.

Сотрудники МЧС осмотрели объект и не обнаружили возгорания. Вызов оказался ложным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, нарушающие карантин, будут изолироваться в пансионате «Заря». Граждане обеспечены питанием, медицинским уходом и необходимыми средствами гигиены. Вместимость обсервационного центра составляет 300 человек.