Пожарная сигнализация сработала в пансионате «Заря», где находятся петербуржцы с подозрением на коронавирус

Пожарная сигнализация сработала в пансионате &#171;Заря&#187;, где находятся петербуржцы с подозрением на коронавирус
Пансионат "Заря". Фото: google.maps

Петербургские спасатели проверили пансионат «Заря», в котором ранее открыли карантинный центр для приехавших из-за границы местных жителей. Пансионат находится в Репино в Курортном районе Петербурга.

По данным главка МЧС по Петербургу, в пятницу, 27 марта, спасатели выехали в пансионат после срабатывания пожарной сигнализации в административном здании, которое не входит в часть комплекса.

Сотрудники МЧС осмотрели объект и не обнаружили возгорания. Вызов оказался ложным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, нарушающие карантин, будут изолироваться в пансионате «Заря». Граждане обеспечены питанием, медицинским уходом и необходимыми средствами гигиены. Вместимость обсервационного центра составляет 300 человек.

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