Минздрав предположил сроки спада активности коронавируса в России

Активность распространения COVID-19 в России пойдет на спад ближе к маю, считает главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова эксперта, новый тип коронавируса относится к группе заболеваний, которые становятся более активными в осенне-зимний период. По словам специалиста, динамика распространения вируса не говорит о резком увеличении числа зараженных. Кроме того, он заявляет, что увеличение случаев заражения не идет в геометрической прогрессии.

Николай Брико также отметил, что коронавирус остается опасным для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появился тест для определения иммунитета к коронавирусу.