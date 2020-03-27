В Петербурге во время нерабочей недели останутся открытыми несколько парков

Горожане не смогут попасть в 40 парков и скверов.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщают «Аргументы и Факты». Недельные каникулы начинаются с завтрашнего дня. Петербуржцев просят оставаться дома, чтобы приостановить распространение коронавируса. Также закрываются рестораны, магазины и прочие общественные места, в том числе парки и скверы. Более 40 зеленых зон станут недоступны для горожан на этот период. Речь идет о тех парках, которые имеют частичное ограждение. При этом некоторые останутся открытыми: парк Сосновка, Муринский парк, парк Александрино, парк Есенина, Строителей и Полюстровский сад.

Напоминаем, что большая часть парков и так должны были закрываться на просушку до 24 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что благоустройство парка во Всеволожске пройдет к 75-летию Победы. В парке, который находится в пределах Дороги Жизни и улиц Нагорная и Дорожная, хотят свалить деревья, выкорчевать пни, оборудовать наружное освещение и систему видеонаблюдения.