Дима Билан боится выходить из дома

Певец не дает даже онлайн концертов, так как не хочет лишний раз контактировать с посторонними людьми.

Об этом стало известно 27 марта. Обо всем певец Дима Билан рассказала в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что не готов рисковать здоровьем во время пандемии. В последнее время он часто болел и теперь боится, что находится в зоне риска. Билан бывает только дома и на студии, а онлайн мероприятие вынудит его контактировать с разными людьми.

«Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться, а то я последние годы (каждый год) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия. Спасибо за понимание»,

— заявил артист.

Поклонники поддержали звезду и пожелали ему крепкого здоровья. Они хотят, чтобы все побыстрее закончилось – так Билан скорее поедет в тур и не нужны будут никакие онлайн концерты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онлайн-трансляции театров Петербурга посмотрело более 2 млн человек.