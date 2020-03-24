Онлайн-трансляции театров Петербурга посмотрело более 2 млн человек

Онлайн-марафон спектаклей #безантракта продолжится и после выходных. К нему присоединились более 20 городских театров. Фото: Baltphoto

Онлайн-марафон спектаклей #безантракта продолжится и после выходных. К нему присоединились более 20 городских театров. Фото: Baltphoto

За выходные бесплатные онлайн-трансляции петербургских театров посмотрело более 2 миллионов человек. Причем среди них и жители других городов и стран.

Пандемия коронавируса, приведшая к повсеместному карантину, не может помешать стремлению людей к культурным радостям, таким как поход в музей или театр. К счастью, эти учреждения делают все возможное, чтобы оставаться активными и полезными для посетителей в это сложное время.

Статистикой просмотров бесплатных онлайн-спектаклей на прошедших выходных поделились в пресс-службе городского комитета по культуре в понедельник, 23 марта. В общей сложности, у каждой постановки было от 50 до 70 тысяч зрителей. При этом смотрели спектакли не только петербуржцы, но и люди из других городов России, Калининграда, а также Прибалтики, Испании и Германии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переходят в онлайн и другие театры России.