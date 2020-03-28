Минздрав назвал лекарства для лечения коронавируса

Рекомендации для лечения инфекции обновляют довольно часто.
Об этом стало известно 27 марта. обо всем сообщает министерство здравоохранения, которое обновило рекомендации для лечения коронавируса. Теперь пациентам будут давать следующие препараты в различных комбинациях: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.
Также врачи экспериментируют, давая больным умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. Пока что их эффективность не доказана. В ведомстве заверили, что сотрудничают с коллегами из других стран, чтобы обмениваться опытом.
Напоминаем, что при симптомах коронавируса нельзя заниматься самолечением, нужно сразу вызывать врача, которые назначит необходимые препараты.
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