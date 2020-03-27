Песков ходил на вечеринку с больным Лещенко

Пресс-секретарь заверил, что не здоровался с артистом за руку.

Об этом стало известно 27 марта. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что присутствовал на дне рождении сестры композитора Игоря Крутого – там же находился народный артист Лев Лещенко. Ходят слухи, что певец приехал на вечеринку, уже болея коронавирусом, и мог заразить других. Песков заверил, что не здоровался с Лещенко и даже не видел его. Представитель Кремля уже сдал тест на инфекцию – он оказался отрицательным, так что все в порядке.

Телеведущая Ксения Собчак убеждена, что многие, кто пришел поздравить сестру Крутого, теперь больны.

«В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого. Так что все, кто там был — аларм аларм»,

— высказалась она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Льва Лещенко начался отек легких.