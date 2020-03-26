У Льва Лещенко начался отек легких

Официального подтверждения диагноза представители певца или сам Лещенко не давали. Фото: Wikipedia

Официального подтверждения диагноза представители певца или сам Лещенко не давали. Фото: Wikipedia

У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.

Коварность коронавируса — в осложнениях, которые он дает, главным образом, на легкие. Лещенко поступил в больницу с предварительным диагнозом «двустороннее воспаление легких». После его перевели реанимацию, а спустя некоторое время было озвучено, что тест на коронавирус показал положительный результат.

Стало известно, что врачи оценивают состояние 78-летнего артиста как крайне тяжелое. Об ухудшении самочувствия певца, выраженное в отеке легких, пишет «Лента.ру», ссылаясь на собственные источники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в Коммунарку — московскую клинику, где лечат пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.