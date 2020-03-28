Эпидемиолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

Эпидемиолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев прогнозирует рост числа заболевших COVID-19 из числа вернувшихся из-за границы россиян в ближайшие две недели.

«Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой, вполне возможно еще будут завозы инфекции. И в течение ближайших двух недель будут выявлены случаи заболеваний», —отметил он, сообщает НСН.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 597 262 человека. Скончались 27 365, при этом 133 363 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1036 человек. При этом 45 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.

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