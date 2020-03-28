Газманов с ужасом вспоминает вечеринку с Лещенко и Николаевым

Певец Олег Газманов рассказал об ужасе после вечеринки, на которой присутствовали Лев Лещенко и Игорь Николаев.

Мероприятие по случаю дня рождения сестры музыканта Игоря Крутого прошло 14 марта. В эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» показали кадры с вечеринки, на которой все «обнимаются, целуются и жмут руки».

«Я смотрю на эти кадры с ужасом, потому что как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — рассказал Газманов.

Певец отметил также, что он себя чувствует хорошо и сейчас вместе с семьей находится на самоизоляции. На вечеринке он обнял Игоря Николаева при встрече, так как не подозревал об опасности заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус, результате пока неизвестно. Артиста госпитализировали в Коммунарку, где также находится народный артист РСФСР Лев Лещенко, который заболел после гастролей в Америке и Канаде. Вместе с ним в больнице находится супруга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 597 262 человека. Скончались 27 365, при этом 133 363 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1036 человек. При этом 45 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.