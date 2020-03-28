Два человека пострадали в ДТП на Планерной

Два человека пострадали в ДТП на Планерной
ДТП на Планерном путепроводе. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 марта в Приморском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, на Планерном путепроводе водитель Lada Granta вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой иномаркой. В результате ДТП пострадали два человека. Их увезли на скорой в тяжелом состоянии.

«Планерном путепроводе девушка на Гранте выехала на встречную полосу и столкнулась с Ниссаном. В ДТП двое тяжело пострадавших», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.

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