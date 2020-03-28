Минтруд рассказал, кто будет работать во время выходной недели

Минтруд РФ сообщили, что объявленная президентом России выходная неделя не касается организаций сельскохозяйственной отрасли, медицинской промышленности, а также предприятий, осуществляющих производство продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, с 30 по 5 апреля обязаны работать организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей, сообщили в министерстве.

Напомним, Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Зарплаты при этом будут сохранены. О выходных Путин сообщил 25 марта в рамках своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Путин призвал жителей страны не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендациям и мерам по борьбе с распространением коронавируса. Он добавил, что сейчас важно проявить дисциплину и ответственность.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 601 536 человек. Скончались 27 441, при этом 133 454 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1264 человека. При этом 49 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.