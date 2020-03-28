Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик направился в Конго

Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик направился в Конго
Судно «Академик Черский». Фото: flot.gazprom.ru

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», продолжает огибать Африку.

По данным мониторингового ресурса Vesselfinder, достигнув предыдущего пункта назначения в ЮАР, трубоукладчик направился в Конго.

В порту Пуэнт-Нуар в республике Конго судно должно оказаться 10 апреля.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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«Академик Черский» северный поток - 2 судно
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