Блошиный рынок на Удельной закрылся на недельный карантин

Возможно, после 5 апреля карантинные меры продлят и тогда ничего не откроется. Фото: pixabay.com

Возможно, после 5 апреля карантинные меры продлят и тогда ничего не откроется. Фото: pixabay.com

Торговый комплекс «Удельный» и расположенная рядом легендарная «Уделка» (то есть, блошиный рынок рядом со станцией метро Удельная) закрываются на карантин до 6 апреля 2020 года.

Об этом в пятницу, 27 марта, рассказали администраторы официального сообщества блошиного рынка в социальной сети «Вконтакте». «Уделка» закрывает двери с 28 марта по 5 апреля включительно. Рынок прекращает работу в связи с соответствующим указом президента России.

Это вынужденные меры, которые необходимы для противодействия распространению коронавирусной инфекции, охватившей весь мир. Помимо блошиного рынка закрываются торговые центры, музеи, рестораны, кинотеатры и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве труда РФ объяснили, для кого грядущая карантинная неделя останется рабочей.