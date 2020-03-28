Блошиный рынок на Удельной закрылся на недельный карантин

Торговый комплекс «Удельный» и расположенная рядом легендарная «Уделка» (то есть, блошиный рынок рядом со станцией метро Удельная) закрываются на карантин до 6 апреля 2020 года.
Об этом в пятницу, 27 марта, рассказали администраторы официального сообщества блошиного рынка в социальной сети «Вконтакте». «Уделка» закрывает двери с 28 марта по 5 апреля включительно. Рынок прекращает работу в связи с соответствующим указом президента России.
Это вынужденные меры, которые необходимы для противодействия распространению коронавирусной инфекции, охватившей весь мир. Помимо блошиного рынка закрываются торговые центры, музеи, рестораны, кинотеатры и многое другое.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве труда РФ объяснили, для кого грядущая карантинная неделя останется рабочей.