В Минпромторге РФ объяснили, что входит в список необходимых товаров

В Министерстве промышленности и торговли России рассказали, какие товары, кроме продуктов, считаются необходимыми и останутся в продаже даже во время карантинной недели.
Полным перечнем вещей первой необходимости по версии Минпромторга поделились в пресс-службе администрации Ленинградской области. Несмотря на массовые закрытия развлекательных заведений, а также парков, скверов и даже медицинских учреждений (за исключением экстренных жалоб), многие товары по-прежнему останутся доступными.
Среди них — детские принадлежности, включая памперсы или соски. Товары для животных также останутся в продаже — и корма, и лекарства. Без проблем можно будет приобрести электронику, включая компьютеры, бытовые приборы. Автозапчасти, как и бензин, тоже не подвергаются ограничениям.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время карантинной недели прекратит работу блошиный рынок на Удельной.