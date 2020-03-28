В Минпромторге РФ объяснили, что входит в список необходимых товаров

С полным перечнем товаров, остающихся в продаже, можно ознакомиться на сайте областной администрации. Фото: pixabay.com

С полным перечнем товаров, остающихся в продаже, можно ознакомиться на сайте областной администрации. Фото: pixabay.com

В Министерстве промышленности и торговли России рассказали, какие товары, кроме продуктов, считаются необходимыми и останутся в продаже даже во время карантинной недели.

Полным перечнем вещей первой необходимости по версии Минпромторга поделились в пресс-службе администрации Ленинградской области. Несмотря на массовые закрытия развлекательных заведений, а также парков, скверов и даже медицинских учреждений (за исключением экстренных жалоб), многие товары по-прежнему останутся доступными.

Среди них — детские принадлежности, включая памперсы или соски. Товары для животных также останутся в продаже — и корма, и лекарства. Без проблем можно будет приобрести электронику, включая компьютеры, бытовые приборы. Автозапчасти, как и бензин, тоже не подвергаются ограничениям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время карантинной недели прекратит работу блошиный рынок на Удельной.