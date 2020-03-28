В центре Алмазова в Петербурге создан госпитальный штаб

Губенатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко рассказал, что в центре имени Алмазова в Петербурге создадут госпитальный штаб.
Глава Минздрава прибыл в город на Неве с рабочим визитом, проконтролировать, как Петербург справляется с пандемией коронавирусной инфекцией. Вопросы противодействия распространению COVID-19 в субботу, 28 марта, обсуждались на совещании в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».
В стенах медицинского учреждения работает круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса для всех регионов РФ. За последнюю неделю к врачам за разъяснениями обратились более 10 тысяч граждан.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре жителей России предостерегли от совместных прогулок с детьми на свежем воздухе в течение карантинной недели.