В центре Алмазова в Петербурге создан госпитальный штаб

В центр Алмазова за консультацией обращались и из других стран мира с вопросами, как вести лечение у заболевших коронавирусом с сердечно-сосудистыми патологиями. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В центр Алмазова за консультацией обращались и из других стран мира с вопросами, как вести лечение у заболевших коронавирусом с сердечно-сосудистыми патологиями. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Губенатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко рассказал, что в центре имени Алмазова в Петербурге создадут госпитальный штаб.

Глава Минздрава прибыл в город на Неве с рабочим визитом, проконтролировать, как Петербург справляется с пандемией коронавирусной инфекцией. Вопросы противодействия распространению COVID-19 в субботу, 28 марта, обсуждались на совещании в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».

В стенах медицинского учреждения работает круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса для всех регионов РФ. За последнюю неделю к врачам за разъяснениями обратились более 10 тысяч граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре жителей России предостерегли от совместных прогулок с детьми на свежем воздухе в течение карантинной недели.