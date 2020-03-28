В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России новый тип коронавируса диагностировали у 228 человек. На сегодня общее число зараженных составляет 1264.

Как сообщает оперативный штаб, по числу новых случаев коронавируса лидируют Москва (114) и Московская область (36). В Северной столице число больных выросло на 11, в Краснодарском крае — на 8, в Бурятии — на 6, в Ивановской области — на 5. По четыре — в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае. Остальные новые случаи зафиксированы в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской, Оренбургской, Новосибирской, Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгее, Пермском крае, Крыму, Татарстане и Чечне.

За последние сутки выздоровело четыре человека из Тверской, Самарской и Томской областей. Всего в России число выздоровевших достигло 49.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые разработали препарат от коронавируса.