Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Исследователи из Кембриджа обнаружили наличие взаимосвязи между цветом волос человека и продолжительностью жизни.
Как пишет журнал Nature Communications, научные сотрудники исследовали ДНК нескольких сотен тысяч добровольцев и выяснили, что половое созревание у обладателей темных волос наступает раньше, чем у людей с другим цветом.
Ранний пубертат, по данным прежних исследований, может повысить риск возникновения диабета второго типа, болезней сердечно-сосудистой системы, а также ряда других хронических заболеваний.
Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали овощи, употребление которых ведет к набору веса.