Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Половое созревание у обладателей темных волос наступает раньше, чем у людей с другим цветом. Фото: pixabay

Половое созревание у обладателей темных волос наступает раньше, чем у людей с другим цветом. Фото: pixabay

Исследователи из Кембриджа обнаружили наличие взаимосвязи между цветом волос человека и продолжительностью жизни.

Как пишет журнал Nature Communications, научные сотрудники исследовали ДНК нескольких сотен тысяч добровольцев и выяснили, что половое созревание у обладателей темных волос наступает раньше, чем у людей с другим цветом.

Ранний пубертат, по данным прежних исследований, может повысить риск возникновения диабета второго типа, болезней сердечно-сосудистой системы, а также ряда других хронических заболеваний.

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали овощи, употребление которых ведет к набору веса.