Ученые назвали овощи, употребление которых ведет к набору веса

Ученые назвали овощи, употребление которых ведет к набору веса
Ученые рекомендуют снизить потребление картофеля, фасоли, кукурузы и гороха. Однако полностью исключить из рациона данные продукты нельзя, они богаты витаминами и микроэлементами. Фото: pixabay

Ученые назвали овощи, которые способствуют набору веса. В список попали горох и кукуруза.

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения в США проводили соответствующее исследование на протяжение 24 лет. С 1986 по 2010 года было опрошено более 133 тыс. американских граждан.

Как сообщает «360», каждые четыре года участникам выдавали опросные листы, в которых были вопросы, помогающие понять пищевые привычки. В анкете также была графа для веса опрошенного.

В результате такого опроса специалисты пришли к выводу, что фрукты и овощи с низким содержанием крахмала не ведут к набору веса. Худеть удавалось тем респондентам, в рационе которых были овощи зеленого цвета (капуста, укроп, шпинат), а также яблоки и груши, которые не способствовали резкому скачку сахара в организме человека.

А вот те, кто употреблял в пищу овощи с высоким содержанием крахмала, не только не худели, но даже набирали вес. По словам ученых, чтобы снизить массу тела, необходимо сократить потребление картофеля, фасоли, кукурузы и гороха.

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