В Италии жертвами коронавируса стали более 10 тысяч человек

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек, сообщили в местном Департаменте гражданской защиты.

Как передает ТАСС, за последние сутки в стране умерли 889 человек с диагнозом COVID-19. На данный момент почти четыре тысячи пациентов с коронавирусом из 70 065 зараженных находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в Департаменте заявили, что в Италии могут быть тысячи носителей коронавируса, которые не имеют подтвержденного диагноза. Допускается, что число зараженных может быть в десять раз больше.

Кроме того, в ведомстве заявили, что итальянское правительство не справляется со своевременным принятием мер, необходимых для замедления скорости распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии за сутки зафиксировали рекордное число погибших от коронавируса.