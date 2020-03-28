В Италии за сутки зафиксировали рекордное число погибших о коронавируса

В Италии 27 марта число погибших от коронавируса достигло 9134. Число смертельных случаев за сутки 969 человек, что стало самым большим показателем с начала эпидемии в стране. Италия лидирует по числу смертей.

По последним данным, в Италии 66,4 тыс. зараженных, за сутки их количество выросло на 4,4 тыс., сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановили работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.