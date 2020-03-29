В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса

Глава Минздрава региона Эльхан Сулейманов рассказал, что для защиты от коронавируса главы Чечни Рамзана Кадырова пришлось ограничить его круг контактов и проверять состояние всех, с кем он встречается.

Министр заявил в эфире телекомпании «Грозный», что если у человека повышена температура или имеются симптомы ОРВИ, то ему не разрешат встретиться с Кадыровым. Кроме того, по периметру территории, где находится глава республики, выставлены медицинские посты, которые проверяют состояние контактирующих с Кадыровым лиц.

По словам главы министерства, чиновники не могут уйти в отпуск, а министры и руководители ведомств соблюдают рекомендации по профилактике COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом.