В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса

В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Минздрава региона Эльхан Сулейманов рассказал, что для защиты от коронавируса главы Чечни Рамзана Кадырова пришлось ограничить его круг контактов и проверять состояние всех, с кем он встречается.

Министр заявил в эфире телекомпании «Грозный», что если у человека повышена температура или имеются симптомы ОРВИ, то ему не разрешат встретиться с Кадыровым. Кроме того, по периметру территории, где находится глава республики, выставлены медицинские посты, которые проверяют состояние контактирующих с Кадыровым лиц.

По словам главы министерства, чиновники не могут уйти в отпуск, а министры и руководители ведомств соблюдают рекомендации по профилактике COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом.

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