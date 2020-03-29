Житель Бельгии заразил кошку коронавирусом

Житель Бельгии заразил кошку коронавирусом
Кошка, у которой был выявлен COVID-19, заразилась коронавирусом от своего хозяина. Фото: pixabay

Случай передачи нового типа коронавируса от человека к животному произошел в Бельгии. Обо всем сообщили местные власти.

Представитель антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Бельгии Эмманиэль Андре заявила, что ветеринарный факультет в Льеже установил, что кошка, у которой был выявлен COVID-19, заразилась коронавирусом от своего хозяина. У нее подтвердились признаки и факт заражения.

По словам Андре, этот случай заражения питомца коронавирусом является единичным. О правиле речи не идет, сообщает RTBR.

Сейчас власти Бельгии планируют разработать меры по профилактике коронавируса для владельцев домашних животных, которые заражены коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Управление Ветеринарии Петербурга заявило, что собаки и кошки не могут заболеть коронавирусом. Также, они не могут стать его носителем.

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