Священники объехали Санкт-Петербург с иконой для избавления от коронавируса

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Цель — устранение «морового поветрия».

Маршрут представителей РПЦ представил из крест. Во время поездки зачитывалось хвалебно-благодарственное пение Иверской иконе Божией Матери. Именно с ней состоялся объезд города на Неве.

Начался крестный ход с Александро-Невской лавры. Всего было посещено шесть храмов. В каждом из них происходило богослужение «об избавлении от морового поветрия», который призван помочь от угрозы в виде коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Кирилла.

Крестный ход был осуществлен по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Напомним, ранее в Северной столице гражданам было запрещено посещать храмы. На что их представители ответили, что службы прекращать не намерены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ недовольны запретом посещения храмов в Петербурге.