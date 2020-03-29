Беглов призвал позаботиться об одиноких пожилых людях Петербурга

Информированием граждан почтенного возраста о необходимости оставаться дома займется комитет по социальной политике. Помимо этого, представители комитета расскажут пожилым гражданам как они могут получить социальную помощь, и какие услуги им могут быть оказаны на дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В связи с мерами, принятыми в Северной столице в связи с борьбой с распространением COVID-19 и необходимостью того, чтобы все граждане провели нерабочую неделю, по возможности, дома, очень важно обратить отдельное внимание на горожан, входящих в группу риска. А именно — на жителей города старше 65 лет. В Петербурге на данный момент проживает 37 тысяч одиноких людей преклонного возраста. Из них 30 тысяч не получали никакой социальной помощи от города. Поэтому, им стоит помочь и максимально рассказать о сложившейся ситуации и мерах безопасности.

Для работы с пожилыми людьми будут привлечены отделения скорой помощи Комплексных центров социального обслуживания, служба социальных участковых и волонтеры Общероссийского народного фронта.

Также, благодаря распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, открыта новая линия в справочной службе соцзащиты. Позвонив по номеру 241-20-57 граждане могут узнать все необходимое, что нужно знать пожилым гражданам о коронавирусе, как от него защищаться и как можно получить всю необходимую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов призвал жителей Петербурга самоизолироваться на следующую неделю.