Двух серых тюленят спасли в Петербурге

Малыши были найдены вчера, 28 марта. Сейчас они доставлены в Фонд друзей балтийской нерпы. Оказались спасены самка и самец серого тюленя. Малыши оказались в истощенном состоянии, к тому же, их поклевали птицы. Об этом сообщает официальная группа фонда в социальной сети «Вконтакте».

Самку обнаружили в поселке Куземкино. При чём, непонятно как она туда попала, ведь расстояния от места, где ее нашли и побережья — 4 км.

Самца же привезли с пляжа Комарово. Тюленик был найден в печальном состоянии, он был очень поклеван птицами и истощен. При осмотре также у него было обнаружено воспаление пупочного остатка.

Теперь, под присмотром специалистов, животным предстоит пройти реабилитацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке нашли детеныша нерпы. Малыш мог бы не выжить, если бы его не спасли.