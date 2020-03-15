В Сестрорецке нашли детеныша нерпы

Петербуржцы обнаружили детеныша нерпы на мысе «Дубковский» в Сестрорецке.

Все произошло в субботу, 14 марта, в Курортном районе Северной столицы. Кадрами детеныша поделились в сообществе «Фонд друзей балтийской нерпы» «Спасение тюленей 699-23-99» в соцсети «ВКонтакте».

Представители центра рассказали, что пока они и спасатели ехали к указанному месту, нерпа испугалась и слезла в воду. Немного позже ее нашли в стороне на прибрежном битом льду. Как сообщили в группе, малыш сам не смог бы выжить.

Сотрудники центра также предупредили, что в ближайшие дни на побережье Финского залива будут рожать нерпы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасенных в Ленобласти медвежат-сирот выпустили поиграть. Животные уже заметно подросли.