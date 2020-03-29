В России тепловизоры стали дефицитным товаром

Помимо нехватки гречки и масок, в России столкнулись с нехваткой тепловизоров. Данное устройство помогает быстро выявить температуру у человека без использования привычных ртутных и инфракрасных градусников. Поэтому, в больших офисных здания тепловизор ставят при входе. Вот только на рынке тепловизоры представлены в ограниченном количестве. А цена варьируется от 300 до 500 тысяч рублей.

Если учитывать, что сейчас весь мир находится под влиянием пандемии, а спрос на устройства увеличивается, можно понять, что на всех тепловизоров не хватит.

В основном, тепловизорами пользуются военные или спасатели. Но из-за коронавируса их теперь заказывают обычные организации. Поэтому работникам важных отраслей их может не хватить. В связи с этим, государству целесообразно было бы изъять их из продажи и раздавать нуждающимся в устройствах специалистам. Такие мысли озвучил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский во время интераью на радио Sputnik.

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