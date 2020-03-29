В Петербурге выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки болезнь была выявлена у 5 жителей Северной столицы и у двух жителей Ленинградской области. Таким образом, по состоянию на 29 марта в городе зафиксировано 37 случаев COVID-19. В больнице находится 31 человек, 6 человек успешно вылечились и выписались из стационара. Об этом сообщает портал «Петербург против коронавируса».

В Ленобласти выявлено два случая болезни в семье женщины, у которой болезнь подтвердилась еще вчера, 28 марта. Все заболевшие госпитализированы, самочувствие удовлетворительное, болезнь протекает относительно легко. Всего на Ленобласть пришлось 8 случаев коронавируса. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

Что касается всей России, за сутки количество больных увеличилось на 270. Всего случаев зафиксировано 1534. Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве — 197. В столице уже свыше тысячи зараженных. В столичной области подтверждено еще 27 случаев инфекции.

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