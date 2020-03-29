Президент утвердил список поручений, о которых говорил в обращении к жителям РФ

Темой обращения, которое состоялось 25 марта, была коронавирусная инфекция.

С 1 июня правительство и регионы должны произвести выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, если доход не превышает прожиточный минимум на одного человека. Все семьи, имеющие маткапитал с ребенком до трех лет, будут получать по 5 тысяч рублей дополнительно.

Срок исполнения передачи необходимых документов от властей регионов в налоговые — до 10 мая.

До 31 декабря пособие по безработице поднимут до уровня МРОТ.

До 31 марта представители малого и среднего бизнеса получат, пострадавшие от COVID-19, смогут уйти на налоговые каникулы. Помимо этого, на 15% снизятся страховые взносы с зарплат сотрудников, которые превышают МРОТ. Об этом сообщают РИА-новости.

До 20 апреля будет принят закон о праве малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы на полгода. Также, будет подготовлен закон о праве физлиц и ИП на каникулы по кредитным выплатам, если доходы из-за коронавируса упадут на 30% и более.

Выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы будут произведены в апреле.

До 20 апреля будет подготовлена нормативная база, которая установить НДФЛ в 13% на проценты по вкладам, которые составляют более миллиона рублей. Счета вкладчика суммировать не будут.

До 25 декабря правительство должно определить список офшорных юрисдикций, для которых будет введен налог в 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

До 17 апреля будет упрощена и ускорена процедура для признания банкротом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин убежден, что Россия справится с коронавирусом быстрее, чем за три месяца.