В Красносельском районе иномарки выстроились в паровозик и остановили движение трамваев

В Красносельском районе иномарки выстроились в паровозик и остановили движение трамваев
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Машины остановили движение трамваев.

Все произошло в воскресенье, 29 марта, на улице Десантников. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковушки выстроились в паровозик. По словам очевидцев, водители не смогли разъехаться при повороте на улицу Маршала Казакова.

Пострадавших нет. Движение затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино иномарка «зацепилась бампером за столб». Машина получила сильные повреждения.

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