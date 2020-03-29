В Красносельском районе иномарки выстроились в паровозик и остановили движение трамваев

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Машины остановили движение трамваев.

Все произошло в воскресенье, 29 марта, на улице Десантников. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковушки выстроились в паровозик. По словам очевидцев, водители не смогли разъехаться при повороте на улицу Маршала Казакова.

Пострадавших нет. Движение затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино иномарка «зацепилась бампером за столб». Машина получила сильные повреждения.