Заглянуть на Дворцовую площадь и увидеть Зимний дворец теперь можно из дома

Отличная новость для жителей Санкт-Петербурга, которые любят культурно проводить время, но сейчас вынуждены находиться в самоизоляции.

В восточном крыле Главного штаба Государственного Эрмитажа уставили камеру, которая в режиме реального времени сможет демонстрировать гражданам по ту сторону экрана Дворцовую площадь и Зимний дворец. Помимо этого, для всех желающих доступен будет и вид Большого двора Зимнего дворца, его демонстрировать будет другая веб-камера. Об этом сообщает сайт музея.

Возможностями камер могут воспользоваться как и местные жители, соскучившиеся по городским достопримечательностям за период карантина, так и те граждане, которые живут в других городах и пока еще только мечтают посетить Северную столицу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж и Исаакий в связи с коронавирусом переходят в онлайн.