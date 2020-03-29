Захарова отчитала российских богачей, бегающих из Лондона от коронавируса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о состоятельных соотечественниках, которые просят дипломатов помочь вернуть россиян на родину.

Обо всем стало известно в воскресенье, 29 марта. На своей странице в Facebook представитель МИД рассказала, что звонившие хотели отправить за своим ребенком частный самолет, заявив, что в Великобритании «коллапс». Захарова усомнилась в сказанном, предложив им и в дальнейшем оставаться в стране, которая является «оплотом цивилизации». На это дипломату ответили, что в Англии туристам обнулили медицинские страховки, а тест на коронавирус обойдется в 450 фунтов.

«Только в Россию, только в Россию!» — приводит дипломат слова собеседника.

В своей записи Захарова подчеркнула, что людей «оболванивали много лет» за их же деньги. По ее мнению, уехавшие из страны россияне «платили золотом за тлен, за иллюзию», вместо того, чтобы поддерживать свою страну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус.