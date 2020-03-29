Ученые рассказали, как долго коронавирус сохраняется в организме

Ученые рассказали, как долго коронавирус сохраняется в организме
Фото: pixabay

Даже после излечения человек опасен для окружающих на протяжении нескольких дней.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщается в журнале ATSJournals. Ученые, которые провели исследование в медицинском центре Пекина, выяснили, сколько коронавирус сохраняется в организме. Они проанализировали данные пациентов, чей средний возраст составил 35,5 года. Оказывается, даже после исчезновения всех симптомов человек является переносчиком инфекции до восьми дней. Ученые советуют людям оставаться дома даже после выздоровления, чтобы не подвергать опасности остальных. Они надеются, что власти продлят для них карантин на две недели.

Что касается возрастных людей, то вирус в их организме может сохраняться и дольше. Этот момент пока не прояснили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские ученые разработали препарат от коронавируса.

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