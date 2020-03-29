Глава Минздрава подтвердил эффективность марлевых масок

Маски нужно менять как можно чаще. Фото: pixabay.com

Маски нужно менять как можно чаще. Фото: pixabay.com

Четырехслойные маски способны защитить от коронавируса, уверены эксперты.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Он заявил, что четырехслойные марлевые маски способны защитить от коронавируса. Это было доказано во время их тестирования, поэтому их разрешили к обороту.

Отмечается, что сейчас такие средства защиты шьют на заводах, а потом передают в медорганизации и аптеки. В оборот передано более 30 миллионов масок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Париже скончалась заразившаяся коронавирусом кузина испанского короля Филиппа VI. Не приводится информация о том, когда и каким образом она заразилась.