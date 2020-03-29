В Петербурге разыскивают поджигателя машин

Мужчина бросил в сторону иномарки канистру с горючим, что спровоцировало горение нескольких авто.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МВД России. Все случилось в субботу на Индустриальном проспекте примерно в половину пятого утра. Подробностями инцидента поделилась местная жительница, которая все видела. Неизвестный в капюшоне бросил в сторону иномарки канистру с горючим, а затем скрылся с места происшествия. В результате огнем были охвачены сразу несколько автомобилей. Пожар потушили, а полицейские возбудили уголовное дело.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что деревенская вечеринка закончилась поножовщиной, задержан петербуржец.