В Кировске после пожара в духовке нашли таз с наркотиками

Что стало причиной инцидента – непонятно. Также не установлено, откуда взялись запрещенные вещества.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщили в территориальном управлении МВД России. Все случилось в городе Кировск в одном из домов на улице Набережной – там ближе к 11 часам вечера раздались хлопки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым рассказали, что в квартире в духовке горело странное вещество. Подозревается, что в тазу лежали наркотики.

Жилец квартиры не смог объяснить, откуда взялись вещества. Сейчас с ним разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что остановившие авто инспекторы застали водителя за поеданием наркотиков. Водитель может оказаться на скамье подсудимых по обвинению в преступлении по статье 228 УК РФ.