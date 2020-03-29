Беглов опубликовал список дежурных групп в детсадах Петербурга

Александр Беглов заявил, что во время выходной недели для детей работающих петербуржцев будут открыты дежурные группы в детских садах.

Обо всем губернатор Петербурга рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он напомнил, что предстоящая неделя будет выходной для большинства россиян. И добавил, что полная самоизоляция является ключевой мерой защиты от развития вируса.

Глава города отметил, что некоторые петербуржцы продолжат ходить на работу, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Дежурные группы в детсадах откроются для детей таких специалистов 30 марта.

Группы будут работать в 41 детском саду во всех районах города. В каждую из них примут не больше 12 детей.

Напомним, пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. За две недели коронавирус резко активизировался и успел охватить едва ли не всю планету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом.