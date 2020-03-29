Выздоравливающая от коронавируса Куриленко ответила на популярные вопросы

Выздоравливающая от коронавируса Куриленко ответила на популярные вопросы
Куриленко болела больше двух недель. Фото: https://www.instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Актриса рассказала, каково это – подцепить инфекцию.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Информацией актриса Ольга Куриленко поделилась в Instagram-аккаунте. Она решила ответить на самые популярные вопросы, которые ей задают чаще всего. Так, Куриленко заявила, что не знает, где заразилась коронавирусом. Узнала она свой диагноз после сдачи текста, но госпитализация звезде не понадобилась. Дома вместе с Куриленко находился маленький ребенок, у которого нет симптомов заболевания, и няня. Свою пожилую маму актриса попросила не приезжать ни в коем случае.

Она также подчеркнула, что ничего не пила, кроме парацетамола – антибиотики, заверила Куриленко, не помогают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве – 197.

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Выздоравливающая от коронавируса Куриленко ответила на популярные вопросы
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