Сафронов подтвердил слухи о рождении ребенка у Петросяна

Художник поздравил 74-летнего юмориста на всю страну.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем художник Никас Сафронов рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!». Он прокомментировал слухи о рождении ребенка у 74-летнего Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Сафронов подтвердил информацию и поздравил пару с таким событием, назвав их смелыми людьми. Художник убежден, что если захотелось, то почему бы не родить.

«Жить надо сегодня: захотел родить — рожай»,

— заявил артист.

Напоминаем, что ходят слухи, что Петросян и Брухунова воспользовались услугами суррогатной матери. Девушка якобы родила в Дубае. Таким образом, юморист стал папой во второй раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян обвинил Степаненко в хищении статуэтки за 200 тысяч рублей. Юморист узнал о том, что имущество пропало, благодаря новому фото бывшей жены.