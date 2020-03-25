Петросян обвинил Степаненко в хищении статуэтки за 200 тысяч рублей

Петросян обвинил Степаненко в хищении статуэтки за 200 тысяч рублей
Статуэтка стоит 200 тысяч рублей. Фото: Instagram @buzova86

Юморист узнал о том, что имущество пропало, благодаря новому фото бывшей жены.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Юморист Евгений Петросян заявил, что из его дома пропала дорогая статуэтка за 200 тысяч рублей и он знает, у кого она находится. Он уверен, что экс-супруга Елена Степаненко украла у него дорогой предмет – его он заметил на фотографии артистки в Instagram-аккаунте. Адвокат юмориста Сергей Жорин отметил, что сейчас идет оценка совместно нажитого имущества и козлик ручной работы тоже является таковым.

Петросяна возмущает, что Степаненко каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе из дома, чтобы он не забрал раритетные вещи. Сама в этот момент он забрала статуэтку.

«Оценка имущества еще не окончена, и Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит»,

— заявил защитник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян взбешен из-за слухов о рождении ребенка.

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