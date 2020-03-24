Петросян взбешен из-за слухов о рождении ребенка

Петросян взбешен из-за слухов о рождении ребенка
Евгений Петросян. Фото: instagram.com

Юморист устал от внимания к своей личной жизни. Он просит оставить его в покое.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Юморист Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении у него ребенка. СМИ писали, что пара обратилась к суррогатной матери, которая родила для Петросяна и Брухуновой малыша в ОАЭ.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело»,

— заявил Петросян.

Юморист не стал ни опровергать, ни подтверждать слухи. Судя по всему, артист устал от внимания к его личной жизни. Напоминаем, что пара до сих пор не признала, что свадьба состоялась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодая жена Петросяна поделилась снимком в купальнике. Брухунова перед отъездом порадовала поклонников снимков в купальнике. Она опубликовала фотографию на своей страничке в Instagram.

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