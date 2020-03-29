Эксперт назвал идеальный фильм для карантина

Он считает, что «Война миров Z» поможет людям не так сильно паниковать.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем рассказал журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл. Он назвал фильм, который стоит посмотреть во время пандемии коронавируса, помимо «Заражения» и «Эпидемии». Таковым оказался «Война миров Z» с Брэддом Питтом в главной роли. Эксперт убежден, что этот фильм поможет людям расслабиться и чуть меньше паниковать в напряженное время. Также кинокритик отмечает, что происходящее в ленте похоже на то, что происходит сейчас во всем мире.

«Плюс в этом фильме есть Брэд Питт. А с ним все становится лучше»,

— считает Геммилл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Волк с Уолл-стрит» стал фильмом с наибольшим количеством ругательств. Следом за лентой режиссера Мартина Скорсезе идет фильм «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди, в котором насчитывается 646 матерных слов.